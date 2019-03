17. März 2019, 22:12 Uhr Bürgerstimme Haimhausen Bessere Busanbindung

Die Bürgerstimme Haimhausen fordert eine Optimierung des Nahverkehrs vor allem Richtung Lohhof und Unterschleißheim. Denn viele Bürger würden ihr Auto stehen lassen, wenn sie leichter pendeln könnten

Von Rudi Kanamüller, Haimhausen

Wer in Haimhausen wohnt, kauft gern in München ein. Viele pendeln auch zur Arbeit in die nahe Landeshauptstadt, vor allem nach Lohhof, wo die S-Bahn fährt. Deshalb hat sich die Haimhausener Bürgerstimme jetzt intensiv Gedanken zur Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in der Gemeinde gemacht. Als gute Grundlage zur Verbesserung der Situation sieht die Bürgerstimme den "Nahverkehrsplan für die Große Kreisstadt Dachau und den Landkreis Dachau" vom Dezember. Dort sollte die Gemeinde Haimhausen in den Verdichtungsraum der Region München aufgenommen werden. Der ländliche Charakter Haimhausens nimmt zusehends ab. Dies werde sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken. Da ist sich die Gruppierung sicher. Deshalb so glaubt man, seien bessere Anbindungen nötig.

Busse, die lange Strecken bewältigen müssen, wie etwa von Altomünster über Markt Indersdorf, Röhrmoos nach Haimhausen und weiter nach Eching und schließlich zur Uni nach Garching, bergen nach Ansicht der Bürgerstimme die Gefahr, dass sie sich oft verspäten. Mangels digitaler Informationssysteme warteten die Fahrgäste häufig lange und zum Teil vergeblich. Daher fordert die Gruppierung wesentlich kürzere Linien. Ideal wäre laut Bürgerstimme zum Beispiel ein Pendelbus, der zwischen dem S-Bahnhof Lohhof und den diversen Haltestellen in der Gemeinde Haimhausen verkehrt.

Viele steigen lieber schnell ins Auto, als lange auf den Bus zu warten. Würden die Linien öfter und pünktlicher verkehren, sowie besser auf die S-Bahn abgestimmt werden, wäre das womöglich anders. Die Bürgerstimme Haimhausens bietet ihre Hilfe beim Fahrplanoptimieren an - zumindest was den Ort betrifft. (Foto: Jan A. Staiger)

Angeregt wird ferner der Aufbau eines App-basierten Informationssystems, um die wartenden Fahrgästen direkt über Verkehrssituation und Abfahrtszeiten zu unterrichten. Die Anbindung der Bundesstraße 13 an den Autobahnknotenpunkt an der A92 in Unterschleißheim werde derzeit im Rahmen der sechsspurigen Verbreiterung der A92 neu gestaltet. Deshalb stünden sowohl die Busse von Haimhausen zum S-Bahnhof in Lohhof, aber auch die Schulbusse nach Unterschleißheim allmorgendlich auf der B13 im Stau. Die Bürgerstimme empfiehlt daher im Rahmen der Neugestaltung der B13 und der Staatsstraße 2339 zum Kramer Kreuz eine separate Busspur einzurichten. Die jetzige Streckenführungen müsse "grundsätzlich auf Sinnhaftigkeit und alternative Streckenführungen" hin überprüft werden, so die Bürgerstimme.

Gefordert wird auch die Anbindung der Gemeinde Haimhausen an die U-Bahn-Haltestelle in Garching Hochbrück (U6). Dies werde von vielen Bürgern gewünscht und müsse deshalb untersucht werden. Dazu gehöre auch eine in das MVV-Tarifgefüge integrierte Ruf-Taxi-Lösung insbesondere für die Rand- und Wochenendzeiten. Damit würden erstmalig die Ortsteile Westerndorf, Oberndorf, Amperpettenbach und Innhauser Moos berücksichtigt, welche bislang nicht oder sehr unzureichend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden waren. Die Bürgerstimme Haimhausen, die seit 2014 mit vier Sitzen im Gemeinderat vertreten ist, bietet dem Landratsamt Dachau an, ihr "fundiertes Wissen über die lokalen Gegebenheiten in der Gemeinde Haimhausen" in die Projektarbeit und die Gesamtkonzeption aktiv und konstruktiv einzubringen.

Ergun Dost, der Vorsitzende der Bürgerstimme, zeigt Verbesserungsmöglichkeiten beim ÖPNV auf. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Ausgangspunkt ihrer Kritik ist die aktuelle ÖPNV-Situation: Viele Berufstätige aus Haimhausen würden täglich überwiegend zum S-Bahnhof Lohhof (S1) pendeln. Zudem pendelten viele Haimhausener am Wochenende zum Einkaufen nach München oder verbrächten dort ihre Freizeit. Für tägliche Einkäufe jeglicher Art orientieren sich die Haimhausener ebenso nach Unterschleißheim und Lohhof. Was bedingt sei durch die Nähe zu den beiden Orten. Dies werde durch die Pendlerzahlen im "Nahverkehrsplan für die Große Kreisstadt Dachau und den Landkreis Dachau" bestätigt. Der Anteil der Pendler in Haimhausen betrug im Jahr 2016 mehr als 78 Prozent (Quelle: wegweiser-kommune.de) und stieg in den Vorjahren stark an. Von daher ist davon auszugehen, dass der aktuelle Pendleranteil bei weit über 80 Prozent liege.

Die meisten nutzten für ihre täglichen Wege hauptsächlich das Auto. Grundsätzlich, so der Vorsitzende der Bürgerstimme, Ergun Dost, wären viele Haimhausener bereit, den ÖPNV zu benutzen, wenn dieser bürgerfreundlicher wäre. Das heißt besser getaktet wäre, also häufiger verkehrt und auch optimaler vernetzt wäre. Außerdem sollte er bezahlbar, also integriert in das MVV-Tarifgefüge sein. Derzeit bestehe zwar eine Busanbindung durch die Linien 693, 725, 614 und Schulbusse, aber die Anbindung sei schlecht. Häufig komme es vor, dass die Busse verspätet seien, insbesondere außerhalb der "Stoßzeiten", sowie an den Wochenenden. In diesem Zusammenhang vermisst die Bürgerstimme auch die Abstimmung des Bus Nahverkehrsplans auf die S-Bahn.