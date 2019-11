"Dieser Ort hat ein gewisses Omen", sagte Richard Reischl (CSU) beim Blick in die voll besetzte Wirtsstube im Restaurant Lo Smeraldo. Dort wurde er 2013 als junger CSU-Gemeinderat zum Bürgermeister-Kandidaten seiner Partei gekürt. Jetzt will der inzwischen 42-Jährige als bereits erfahrener und über die Gemeindegrenzen hinaus geschätzter Rathauschef wieder antreten, initiierte Projekte weiterführen, neue Ideen und Visionen einbringen. Seine Nominierung durfte da als Formsache gelten, schließlich haben mit Freiem Bürgerblock und SPD die beiden anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien bereits angekündigt, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Und tatsächlich wurde Reischl jetzt auch einstimmig von den 22 anwesenden Hebertshausener CSU-Mitgliedern nominiert.

Alles kein Grund für den leidenschaftlichen Kommunalpolitiker, die Sache lässig anzugehen. Vielmehr kündigte er vor vielen Gästen der CSU-Kreispolitik und anderer CSU-Ortsverbände an, sich weiter mit vollem Engagement einzusetzen für Hebertshausen. Das funktioniere aber nicht im Alleingang, "sondern, weil sich die Leute anstecken lassen von meiner Begeisterung." Großen Anteil am Erfolg habe die CSU-Gemeinderatsfraktion, für die sich 20 Männer und Frauen als Kandidaten zur Kommunalwahl bewerben. "Eine repräsentative Vielfalt aus Hebertshausen", so Ortsvorsitzender Clemens von Trebra. Den Wahlkampf wollen alle gemeinsam bestreiten als "Richard Reischl und Team".

Die Schlagzahl wird hoch bleiben im Hebertshausener Rathaus, soviel steht nach Reischls Nominierungsrede fest. Als "Spitzenthema" benannte er den Mangel an Wohnraum. Explosionsartig steigende Grundstückspreise und Baukosten führten dazu, dass sich Hebertshausener das Wohnen in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr leisten können. Reischl will gegensteuern mit vergünstigtem Bauland im Einheimischenmodell zum Kauf und in Erbpacht. Auf dem Gelände der alten Holzschleiferei sollen bezahlbare Wohnungen entstehen für finanziell schwächere Bürger, dazu Betreutes Wohnen. Die medizinische Versorgung soll ein Ärztehaus sichern. Engagiert angepackt hat die Gemeinde bereits beim Ausbau der Kinderbetreuung. Während anderswo Kapazitäten fehlen, "gibt es bei uns freie Plätze und wir hatten noch nie eine Warteliste". Weiter will Reischl in die Infrastruktur investieren, den öffentlichen Nahverkehr stärken mit einem Parkhaus am Bahnhof, weil der Parkplatz nicht mehr ausreicht. Vorreiter ist Hebertshausen bereits in Sachen Breitbandausbau, denn bis auf Lotzbach gibt es überall einen Glasfaseranschluss "bis zu jedem einzelnen Anwesen." Doch neben konkreten Vorhaben ist Reischl auch das soziale Klima im Ort und die Dorfgemeinschaft ein Anliegen. Vereine und soziale Gruppen finden deshalb Unterstützung, für Verständnis und Toleranz in der Bevölkerung zu werben, liegt ihm am Herzen. So ist er, "stolz, dass wir die niedrigste AfD-Zustimmung im ganzen Landkreis haben."

Wenn Reischl noch einmal antritt, dann ist dies nicht selbstverständlich, sondern seiner Familie mit Ehefrau Verena und den beiden Töchtern zu danken, die dem Familienvater "grünes Licht gegeben haben" für eine weitere Amtszeit, betonte CSU-Ortsvorsitzender von Trebra. Das Aufatmen im Ortsvorstand lässt sich ahnen, "schließlich erfreut sich unser beispiellos erfolgreicher Bürgermeister einer hohen Akzeptanz bei der Bevölkerung." Als Hebertshausener und Amtskollege lobte der Haimhausener Rathauschef Peter Felbermeier (CSU) den Kandidaten Reischl als "Querdenker", der hohes Ansehen genieße in der Runde der Landkreis-Bürgermeister. Die Rolle des Bürgermeisters sei Reischl auf den Leib geschnitten, "er kann gar nicht anders", sagte Altbürgermeister Johann Zigldrum. Landrat Stefan Löwl (CSU), der die Versammlung leitete, nannte Reischl einen Bürgermeister, der sich auch für überörtliche Belange engagiere.

Unterstützt wird Reischl von einer CSU-Fraktion, die bislang im Gemeinderat über eine Mehrheit verfügt. So soll es weitergehen. Von Trebra präsentierte ein Team, in dem alle aktiven Gemeinderäte wieder kandidieren und vor allem junge Leute neu dazukommen. Die Bewerber stellten sich der Versammlung kurz vor, die vom Vorstand vorbereitete Liste wurde dann einstimmig gebilligt. Von Trebra versprach einen Wahlkampf, "der die Sachthemen in den Mittelpunkt rückt und Emotionen außen vor lässt."