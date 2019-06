16. Juni 2019, 21:47 Uhr Bürgergespräch Luftqualität in Karlsfeld

Das Bündnis für Karlsfeld lädt Mitglieder und Bewohner der Gemeinde zum nächsten Bürgergespräch ein. Treffpunkt ist am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr die Sportgaststätte des TSV Eintracht an der Jahnstraße. Bündnissprecher Adrian Heim weist in seiner Ankündigung explizit darauf hin, dass das Treffen trotz der Pfingstferien stattfindet. Schwerpunktthema des Abends ist die Luftqualität in Karlsfeld, nachdem die Ergebnisse der Luftschadstoffmessungen des Landesamts für Umweltschutz von 2018 nun vorliegen.

Außerdem können Fragen geklärt werden, die von der jüngsten Radltour des Bündnisses "Bauboom in Karlsfeld" an Christi Himmelfahrt noch offen geblieben sind. Und wie immer stehen die Bündnis-Gemeinderäte auch für allgemeine Auskünfte zur Verfügung und freuen sich über Anregungen.