1. Februar 2019, 21:58 Uhr Bürgerehrung Überraschende Ehrung

Eine Frau überschreibt ihr Haus der Gemeinde. Dafür dankt Odelzhausen ihr auf dem Neujahrsempfang

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Es war ein ungewöhnlicher Neujahrsempfang, den die etwa 170 geladenen Gäste im Sixtnitgerner Gasthaus Harner miterleben durften. In den ersten vier Auflagen der Veranstaltung ehrte Bürgermeister Markus Trinkl (parteilos) im Namen der Gemeinde Odelzhausen verdiente Vereinsvorstände oder Klubfunktionäre. In diesem Jahr hatte sich das Ehrungsgremium stattdessen drei Personen ausgesucht, die sich "um das Wohl der Gemeinde besonders verdient gemacht haben", wie Trinkl erläuterte. Die Pointe dabei: Die drei Geehrten wussten noch gar nichts von ihrem Glück, als sie gegen 18 Uhr den großen Harner-Veranstaltungssaal betraten.

Es handelte sich um den Odelzhausener Hans Scholz, 84, der rund zwei Jahrzehnte die Marktsonntage der Gemeinde organisierte, und um den Höfaer Franz Pachner, 68, der sich seit zwanzig Jahren um die Rumänienhilfe der Pfarrei St. Benedikt Odelzhausen und des Katholischen Frauenbundes kümmert. Als dritte wurde Liselotte Birkmeier ausgezeichnet, die mit ihrem verstorbenen Mann über viele Jahre die Marienapotheke betrieb - noch an ihrem alten Standort in der Marktstraße 17. Liselotte Birkmeier überschrieb das Gebäude im vergangenen Jahr der Gemeinde - in aller Stille. "Ich weiß, dass sie darum keinerlei Wirbel machen wollte", erzählte Trinkl in seiner Laudatio, "doch diese Geste ist so großherzig und ungewöhnlich, dass wir uns bei ihr von ganzem Herzen in einem gebührenden Rahmen bedanken wollten!" Birkmeier ging tatsächlich eher zögerlich zur Saalfront, wo der Rathauschef mit einem großen Blumenstrauß auf sie wartete.

Hans Scholz (l.) ist ehrenamtlicher Marktmeister der Gemeinde. Mit ihm ehrt Bürgermeister Trinkl (Mitte) auch Franz Pachner. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Trinkl erklärte im Gespräch mit der Dachauer SZ, was es mit dem Präsent auf sich hat. Das Gebäude verfüge über eine Wohnung und eine Gewerbeeinheit, also die ehemalige Apotheke. Beide willdie Gemeinde im ersten Halbjahr renovieren und dann vermieten. "Die Einnahmen fließen nicht einfach in die Gemeindekasse, sondern kommen sozialen Zwecken zu Gute." So sei es in einer Vereinbarung festgehalten, die das Rathaus mit der ehemaligen Apothekerin geschlossen hat, erklärt der Bürgermeister.

Auch Hans Scholz und Franz Pachner waren offensichtlich überrascht, aber auch erfreut über die Auszeichnung. Scholz war jahrzehntelang für den Aufbau und Abbau der Stände an den Marktsonntagen der A8-Kommune zuständig. "Wer glaubt, da geht man morgens hin und schaut den Händlern beim Aufbau zu und hat sonst nichts zu tun, täuscht sich gewaltig", berichtete der Bürgermeister. Er wäre selbst einmal morgens um halb sechs auf den Marktplatz gepilgert, um sich das Treiben anzuschauen. "Da geht es richtig zur Sache und wird manchmal auch laut. Manche Händler werden richtig aufsässig, so dass man ihnen ein Auftrittsverbot auferlegen muss."

Die ehemalige Apothekerin Liselotte Birkmeier. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Scholz war übrigens nie ein Angestellter der Gemeinde, der Rentner wohnt in der Marktstraße, hat dort eines Tages einfach mit angepackt - und hatte prompt ein neues Amt erfunden: das des Marktmeisters, das auch er bei den Weihnachts- und Faschingsmärkten ausübte. Pachner wiederum ist eine der treibenden Kräfte beim Rumänien-Hilfsprojekt der St. Benedikt-Gemeinde. Dabei werden Spenden der Bevölkerung zugunsten der Pater-Berno-Stiftung gesammelt, darunter Kleidung, Fahrräder, Spielsachen oder auch Möbelstücke.

Die Stiftung wurde von Pater Berno Rupp (1935-2017) vor acht Jahren formell ins Leben gerufen, der Geistliche hatte sich indes schon seit 1990 für hilfsbedürftige Menschen in Rumänien, vor allem in der Region Timișoara, eingesetzt. Pachner fährt jedes Jahr mit einem voll bepackten Lkw nach Timișoara und übergibt die Spenden.

Trinkl dankte den beiden Geehrten sowie der Spenderin in bewegten Worten, das Publikum im Saal spendete lang anhaltenden Applaus.