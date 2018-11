2. November 2018, 21:45 Uhr Bürgerehrung in Markt Indersdorf Zeit für andere

Die Gemeinde Markt Indersdorf zeichnet heuer Erika Moor, Josef Dandl und Horst Beck für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement aus und würdigt damit ihren Dienst für die Gemeinschaft

Von Robert Stocker, Markt Indersdorf

Die Messlatte für diese Auszeichnung liege sehr hoch, so Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser. In seiner Rede im großen Sitzungssaal des Rathauses ließ er aber keinen Zweifel daran, dass die Geehrten diese Messlatte sicher übersprungen haben. "Sie tragen zu zufriedenen und glücklichen Menschen einen wesentlichen Teil bei, Sie nehmen sich Zeit für andere." Die Bereitschaft, mit einem Ehrenamt einen Dienst für die Gemeinschaft zu leisten, würdigt die Gemeinde seit drei Jahren mit einer besonderen Auszeichnung - der Bürgerehrung. Heuer wurden dafür Erika Moor, Josef Dandl und Horst Beck ausgewählt.

Die Gemeinde fordert jedes Jahr Bürger auf, Kandidaten für die Auszeichnung vorzuschlagen. Ein Gremium, dem der Bürgermeister und Gemeinderäte angehören, wählt dann unter den Vorschlägen die Bürgerinnen und Bürger aus, die für ihre Verdienste geehrt werden. Der Gemeinderat hat dabei das letzte Wort. Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden ohne Ehrenamtliche kaum mehr existieren, betonte Obesser bei der Feier im Rathaus. Als Beispiele nannte er das Rettungswesen, den Feuerwehrdienst, die Pflege oder die Jugendarbeit. Ohne bürgerliches Engagement fehlten dafür Personal und Geld. Das gelte auch für die Gremien in der Kommunalpolitik, die ohne ehrenamtliche Tätigkeit nicht existieren würden. Die Bürgerehrung solle eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit sein und unentschlossene Bürger motivieren, den Geehrten nachzueifern.

Die Geehrten erhalten eine eigens für die Auszeichnung geprägte Silbermünze, eine Anstecknadel und eine Urkunde. Josef Dandl konnte sie nicht persönlich in Empfang nehmen, weil er krankheitsbedingt nicht an der Feier teilnehmen konnte. Dandl, der als Wirt von Eichhofen bekannt ist, gehört seit 1956 der Freiwiligen Feuerwehr Eichhofen an. Von 1970 bis 1999 war er erster Kommandant, von 1987 bis 2011 erster Vorstand. Unter seiner Führung entstand 1984 der Neubau des Feuerwehrhauses. Zwei Jahre später war Dandl maßgeblich an der Gründung des Feuerwehrvereins beteiligt. Obesser erinnerte auch an die von Dandl organisierten Dorffeste. Beim Seilziehen über den aufgestauten Eichhofener Bach maßen die Feuerwehrmänner aus Eichhofen und den Nachbarorten ihre Kräfte. "Der ein oder andere ging dabei im wahrsten Sinne des Wortes baden", merkte der Bürgermeister an. Dandl war nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Umwelt ehrenamtlich aktiv. Von 1991 bis 2011 war er erster Vorstand des Wasserverbandes Eichhofener Bach. Von 1978 bis 1984 war er Ortssprecher von Eichhofen im Gemeinderat.

"Sie ist die Powerfrau des VdK-Ortsverbandes Markt Indersdorf", sagte Bürgermeister Obesser über Erika Moor. 2008 übernahm sie das Amt der Frauenbeauftragten, ein Jahr später wurde sie zur Indersdorfer Ortsvorsitzenden gewählt. Unter ihrer Führung blühte der Ortsverband auf. Seit ihrem Amtsantritt stieg die Zahl der Mitglieder von 350 auf mehr als 600 an. Erika Moor widmet ihrem Ehrenamt viel Zeit. Die nimmt sie sich auch, um Mitglieder im Krankenhaus oder bei runden Geburtstagen zu besuchen. Daneben organisiert Erika Moor die Muttertagsfeier, den Hoagartn oder Ausflüge des VdK. Seit es den "Runden Tisch Senioren" im Rathaus gibt, bringt sie sich in dieser Runde mit ihrem Fachwissen ein. "Die Krankenbesuche machen mir Freude", so Moor. Die Auszeichnung sei für sie eine große Ehre. "Ich werde so weitermachen".

Dritter im Bunde der Geehrten ist Horst Beck. 1959 gehörte er zu den Gründern des "6er Club Indersdorf". 52 Jahre lang war er ununterbrochen erster Kassier - innerhalb dieser Zeit leiteten sechs verschiedene Vorstände den Verein. Seit 2011 ist er im Ältestenrat aktiv. Beck war einer der treibenden Kräfte, die in Markt Indersdorf die Tradition des Maibaumaufstellens wieder ins Leben riefen. Nach einer Pause von 70 Jahren wurde auf Initiative des 6er Clubs 1973 wieder ein Maibaum in Indersdorf aufgestellt. Beck war zudem 40 Jahre lang aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Markt Indersdorf. Von 1984 bis 2004 war er Kassier des Feuerwehrvereins. Beck hat auch ein Faible für den Sport. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Motorsportclubs. Für den TSV Indersdorf arbeitete er zehn Jahre lang als Platzkassier. Dass Beck ein Mann der Kassen und Zahlen ist, bewies er auch beim Indersdorfer Faschingszug. Von 1996 bis 2017 kassierte er die Besuchergebühren. Darüberhinaus war er sieben Jahre lang als ehrenamtlicher Schöffe tätig. "Ich habe diese Arbeit nichtgemacht, um geehrt zu werden", sagte Beck. Die Ämter hätten sehr viel Zeit beansprucht. "Jetzt bin ich in dem Alter, in dem ich es etwas ruhiger angehen lassen kann."