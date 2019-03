25. März 2019, 22:14 Uhr Bürgerdialog Tacheles reden mit Landrat Löwl

Was bewegt die Bürger, welche Themen müssen auf die Agenda, welche Rolle soll der Landkreis zukünftig einnehmen? In der Veranstaltungsreihe mit dem Motto "#Tacheles" besteht seit Jahresbeginn die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Landrat Stefan Löwl (CSU).

Die CSU-Ortsverbände Weichs, Petershausen und Vierkirchen laden alle interessierten Bürger am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr ein, in den Landgasthof Ostermair nach Kollbach zu kommen und die Gelegenheit zur Diskussion zu nutzen. Die Herausforderungen des nordöstlichen Landkreises sollen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund stehen. Am Dienstag, 2. April, geht es um 19.30 Uhr im Gasthaus Doll in Ried dann um die Belange der Gemeinden aus der Mitte des Dachauer Landkreises.