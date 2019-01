21. Januar 2019, 21:58 Uhr Bürgerbeteiligungsprojekt Dachauer denken weiter

Großes Interesse am Bürgerbeteiligungsprojekt der Stadt

"Bis zum Sonntag sind 1670 Anregungen, Wünsche und Vorschläge zur zukünftigen Stadtentwicklung in Dachau eingegangen", freut sich Oberbürgermeister Florian Hartmann über das rege Interesse an "Dachau Denkt Weiter", einem Mitmachprojekt der Stadt. Die gesetzte Zielmarke von 1000 Bürger-Anregungen wurde somit schon jetzt deutlich übertroffen. Noch bis zum 24. Januar haben alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Möglichkeit, ihre Anregungen und Wünsche auf einer digitalen Karte einzutragen.

Die Erarbeitung eines räumlichen Leitbildes, unter anderem als fachliche Grundlage für die Neuauflage des Flächennutzungsplanes der Großen Kreisstadt Dachau, stellt eine der wesentlichen aktuellen Herausforderung der Stadtentwicklung dar. "Von vorneherein war es unser Ziel, die Meinungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger in diesen wichtigen Prozess einzubeziehen", so OB Florian Hartmann. Die erste Etappe zur Erarbeitung des räumlichen Leitbildes geht als in den Endspurt. Die interaktive Karte, die auf der eigenen Projekt-Website www.dachaudenktweiter.de einen wesentlichen Baustein darstellt, ist ein zentrales Instrument der Bürgerbeteiligung zur Entwicklung eines räumlichen Leitbildes für die Stadt Dachau. "Wir sind erstaunt über die hohe Qualität der Eintragungen der Bürger, bislang hat es überhaupt keine unsachliche Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung gegeben", fassen Stadtbaumeister Moritz Reinhold und die zuständige Projektleiterin Ariane Jungwirth von Stadtplanungsamt ihre bisherigen Einschätzungen zusammen.

Eine interaktive Karte wurde bereits in einigen Großstädten als neues Instrument der Bürgerbeteiligung eingesetzt. Das Interesse an der Mitwirkungsbereitschaft der Dachauer ist im Bundesvergleich überaus hoch, dies ist die Einschätzung des beauftragten Stadtplanungsbüros Leuninger & Michler aus Kaufbeuren: "Auch in größeren Städten, wie Darmstadt oder Karlsruhe registrieren wir bei vergleichbaren Objekten nur eine Mitwirkungsintensität von rund 1000 Eintragungen auf einer interaktiven Karte." Und diese Marke haben die Dachauer längst geknackt.