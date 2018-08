7. August 2018, 21:59 Uhr Bürger zeigen Interesse Hebertshausen bekommt einen Bauernmarkt

Am Mittwoch, 1. August, hat Richard Reischl, Bürgermeister der Gemeinde Hebertshausen, auf Facebook eine Umfrage gestartet. Ziel der Umfrage war es, herauszufinden, ob die Bürger in und um Hebertshausen grundsätzlich Interesse an einem Bauernmarkt haben. Darüber hinaus hat Reischl die Nutzer des Sozialen Netzwerks dazu befragt, wo, wann und wie oft ein solcher Markt stattfinden könnte. Auf Nachfrage der Dachauer SZ teilte Reischl mit, dass es bereits seit etwa einem Jahr Überlegungen in diese Richtung gebe. Nach dem großen Zuspruch auf Facebook werde man aber nun mit regionalen Verkäufern in Kontakt treten. Geplant ist ein erster Versuch an einem Samstagvormittag Mitte Oktober an der Grund- und Mittelschule in Hebertshausen. Ein genauer Termin steht jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. "Wichtig ist mir dabei die Nachhaltigkeit und Regionalität", sagt Reischl. Es sollen Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Blumen, Kuchen und Gebäck angeboten werden.