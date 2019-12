Neujahrsspaziergang um Karlsfelder See

Am Neujahrstag, 1. Januar, veranstaltet das Bündnis für Karlsfeld wieder den traditionellen Neujahrsspaziergang um den Karlsfelder See, um auf diese Weise gemeinsam das neue Jahr zu beginnen. Alle interessierten Mitbürger, Mitglieder, Freunde und deren Familien sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Abenteuerspielplatz. Bis zum Einbruch der Dunkelheit gibt es Glühwein, Tee oder Kinderpunsch, anschließend beginnt der gemeinsame Spaziergang mit Fackeln entlang des Sees und des Seeberges.