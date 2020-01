Das Bündnis für Karlsfeld veranstaltet am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr das erste Bürgergespräch des Jahres in der Sportgaststätte an der Jahnstraße. Themen des Abends sind aktuelle Informationen im Bereich der Gemeinde Karlsfeld. Darüber hinaus können alle Bürger ihre aktuellen Fragen und Anliegen vorbringen. Mitglieder der Bündnis-Fraktion aus dem Gemeinderat, sowie einige Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März werden sich am Bürgergespräch beteiligen.