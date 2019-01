7. Januar 2019, 21:50 Uhr Bühnenshow Pasión de Buena Vista im Bürgerhaus

Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien erwarten die Musiktheaterabonnenten am Freitag, 11. Januar, im Karlsfelder Bürgerhaus. Zusammen mit der außergewöhnlichen "Buena Vista Band", talentierten Backgroundsängern und der eindrucksvollen Tanzformation "El Grupo de Bailar" werden die Zuschauer auf eine Reise nach Kuba entführt. In mehr als 150 maßgeschneiderten Kostümen präsentieren Musiker und Tänzer "Pasión de Buena Vista" mit dem neuen Programm "Para siempre!". Es ist eine Bühnenshow, die vor Lebensfreude sprüht und die Zuschauer auf die Straßen der karibischen Trauminsel entführt. Es gibt noch Restkarten. Wer Interesse hat, kann sie im Karlsfelder Rathaus an der Gemeindekasse kaufen oder an der Abendkasse.