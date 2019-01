13. Januar 2019, 21:43 Uhr Bücherei Schwabhausen Lesung für Kinder von vier Jahren an

Kinder können an diesem Montag, 14. Januar, um 16.30 Uhr eine Lesung in der Gemeindebücherei in der Ludwig-Thoma-Straße 2 in Schwabhausen besuchen. Dabei wird aus dem Buch mit dem Titel "Vom Faultier, das nicht faul sein wolle" von Helen Lester vorgelesen. "In der Faultierschule geht es gemütlich zu: Rumhängen, Schnarchen, Schlafen. Als jedoch die neue Mitschülerin Fünkchen auftaucht, ist es vorbei mit der Ruhe. Und als auch noch die Schule geschlossen werden soll ist es Zeit, um aufzuwachen", schreibt die Gemeindebücherei dazu in einer Pressemitteilung. Die Lesung ist geeignet für Kinder in einem Alter von vier Jahren an. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos. Am Montag, 21. Januar, wird aus dem Buch mit dem Titel "Wanda Walfisch" von Davide Cali vorgelesen. Mehr Informationen zur Gemeindebücherei Schwabhausen finden Interessierte im Internet unter dem Link www.buecherei-schwabhausen.de.