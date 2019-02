5. Februar 2019, 22:15 Uhr Bücherei Karlsfeld Inge Straub liest Kindern vor

In der Karlsfelder Gemeindebücherei liest Inge Straub die Geschichte "Irgendwie Anders" von Kathryn Cave vor. Irgendwie Anders lebte ganz allein auf einem hohen Berg. Er hatte keine Freunde und gehörte nirgendwo dazu. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand und behauptete, wie er zu sein. Die Lesung am Donnerstag, 7. Februar, beginnt um 15 Uhr und ist für Kinder von vier Jahren an geeignet. Der Eintritt in die Bücherei am Marktplatz ist frei.