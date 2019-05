2. Mai 2019, 21:56 Uhr Buchvorstellung Der Mann, der Strauß einbalsamierte

Leichenpräparator Alfred Riepertinger präsentiert sein Buch "Mein Leben mit den Toten"

Leichenpräparator Alfred Riepertinger präsentiert sein Buch "Mein Leben mit den Toten" im Hörsaal der Pathologie des Klinikums München-Schwabing. Zu dieser Veranstaltung lädt das Dachauer Forum ein. Danach kann der Sektionssaal, in dem viele Krimiserien gedreht wurden, und die Präparatensammlung besichtigt werden. Der Oberpräparator Riepertinger erzählt, warum sein Leben von Anfang an von einem ganz besonderen Umgang mit dem Thema Tod geprägt war - und wie es dazu kam, dass er den Leichnam des CSU-Politikers Franz-Josef Strauß unter Polizeischutz einbalsamierte. Das Klinikum Schwabing liegt am Kölner Platz 1 in München. Beginn am Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr, Gebühr: 18 Euro. Anmeldung ist erforderlich, Telefon: 08131/996 880.