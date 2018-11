2. November 2018, 21:44 Uhr Brutaler Überfall Angriff auf einen 35-Jährigen

Zwei Täter schlagen das Opfer brutal zu Boden und treten es

Brutaler Überfall in Dachau: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Freitag auf einen 35-Jährigen eingeschlagen und sein Mobiltelefon geraubt. Einem Polizeisprecher zufolge hielt sich das Opfer am Freitag um 0.25 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Zwei Männer sprachen ihn auf einer Grünfläche beim Busbahnhof an und griffen ihn Sekunden später unvermittelt an. Die beiden Täter gingen dabei besonders brutal vor. Sie schlugen den 35-Jährigen nieder und traten auf ihn ein, als er bereits am Boden lag. Währenddessen gelang es offensichtlich einem der Angreifer das Handy des Angegriffenen an sich zu bringen. Erst als Passanten hinzukamen, ließen die beiden Täter ab und flüchteten zu Fuß.

Das Opfer musste zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hat neben diversen Prellungen auch eine Fraktur im Gesicht erlitten. Eine sofort ausgelöste Fahndung der Polizei Dachau nach den Tätern führte in der Nacht zu keinem Erfolg. Der erste Täter ist ungefähr 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker, sportlicher Statur. Er trägt helle kurze Haare, vorne nach oben gekämmt; der Mann sprach hochdeutsch und trug einen grauen Kapuzenpullover. Der andere Täter ist gleich alt, etwas kleiner und trug eine türkisfarbene Jacke mit Kapuze. Für die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sind besonders die Passanten wichtige Zeugen, die bisher namentlich nicht bekannt sind. Diese Personen, darunter eine Frau, sowie weitere Zeugen sollen sich bei der Kripo unter Telefon 08141/6120 melden.