22. August 2018, 22:04 Uhr Bründlkapelle CSU-Landtagskandidaten auf Bustour

Mit den Schwarzen ins Blaue: Am Samstag, 1. September, startet die Bustour der CSU-Landtags- und Bezirkstagskandidaten ab Dachau unter dem Motto "Mit den Schwarzen ins Blaue". Um 14 Uhr macht die Bustour einen Stopp in Haimhausen. Auf dem Programm steht die Besichtigung der Bründlkapelle. Hiltrud Frühauf, Orts- und Geschichtsexpertin, wird etwas über die Geschichte der Kapelle erzählen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Treffpunkt ist an der Bründlkapelle, Am Unteren Bründlweg.