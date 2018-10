24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Bronzeplakette am Stadtfriedhof Stadt ehrt posthum Maler Thomas Vesely

Die Stadt Dachau hat zur Erinnerung an den Künstler Thomas Vesely eine Bronzeplakette mit dem Dachauer Stadtwappen an der Friedhofsmauer des Stadtfriedhofs anbringen lassen. Vesely wurde 1946 in Znaim in Tschechien geboren und lebte viele Jahre in Dachau. Sein Schwerpunkt war die Landschaftsmalerei, er widmete sich jedoch auch dem Stillleben und der Porträtkunst. Der Mittelpunkt seines Schaffens waren die "Amperstationen". Thomas Vesely war bekannt für seine Gemälde von Flusslandschaften, die er in all ihren Stimmungen und zu allen Jahreszeiten von einem Boot aus malte. Thomas Vesely starb am 3. Juli 2017 in Dachau. Er wurde in Gauting beigesetzt.