Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Dachau beginnt ein neues Kulturprojekt: "Die StrassenstrickerInnen". Damit soll "der öffentliche Raum ein bisschen wärmer" und Menschen zusammengeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Strick-Graffiti vereine die alte Tradition des Strickens mit der urbanen Straßenkunst, dem Graffiti. Mit bunter Wolle, Nadeln und kreativen Ideen werden Objekte im Straßenraum verschönert. Initiiert und organisiert wird das Projekt von Julia Kießig, Projektkoordinatorin Soziale Innovation des BRK Dachau. "Die recht junge Form der Straßenkunst ist die wollig-weiche Antwort auf die Graffiti-Spray-Szene. Mit dem großen Unterschied, dass Strickgraffitis schnell und ohne weiteren Schaden zu entfernen sind", erklärt Julia Kießig. Strickgraffiti mache den winterlichgrauen Stadtalltag bunter, vor allem aber sei das Projekt generationsübergreifend. Es soll ältere Bürgerinnen und Bürger, die womöglich bereits Strickexperten sind, genauso ansprechen wie die junge Generation, die sich für Straßenkunst interessiert und Handarbeit von den Älteren gelernt hat. Gemeinsam wird ein Objekt im öffentlichen Raum in Dachau bestrickt. Mitmachen könnten alle, egal ob die beste Strickerin der Welt oder ein blutiger Anfänger, betont Julia Kießig. Mit dem Projekt reagiere das BRK auch auf den Trend, dass junge Menschen wieder vermehrt Handarbeitstechniken erlernen wollten. "Da jeder weiß, dass in den Strickobjekten viel Zeit und Liebe steckt, bleiben sie sehr lange hängen und treffen auf Respekt vor der Umwelt." Die öffentliche Installation des ersten Objekts ist am Samstag, 23. November, geplant.

Das BRK bittet für das Projekt um Spenden: bunte, eher dicke Wolle, je knalliger die Farben, desto besser; auch Wollreste sind erwünscht, ebenso Spenden von Häkel-, Strick- und Wollnadeln, so Julia Kießig. Das Kulturprojekt wird am Mittwoch, 9. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im 1. Stock der Kulturschranne, Pfarrstraße 13, vorgestellt (weitere Treffen: 16., 23. und 30. Oktober sowie 6., 13. und 20. November). Die Teilnahme kostet nichts, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wenn möglich, soll man eigene Wolle und Nadeln mitbringen. Sachspenden sind bis Ende Oktober in der BRK-Geschäftsstelle, Rotkreuzplatz 3-4, abzugeben oder per Post zu schicken: Bayerisches Rotes Kreuz, Referat Engagement, Rotkreuzplatz 3-4, 85221 Dachau. Auch fertige Handarbeitsstücke sind bis zum 11. November willkommen. Vorgaben: Größe 31 mal 20 Zentimeter. In der Mitte sollte ein gleichschenkliges Kreuz mit drei Zentimeter Schenkellänge und neun Zentimeter Gesamtlänge in einer beliebigen Farbe eingearbeitet sein.