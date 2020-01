Brief an Dachaus OB

In einem Brief an den Dachauer Oberbürgermeister fordert das Bündnis für Dachau Florian Hartmann (SPD) auf, den Klimanotstand auszurufen - wie es die Europäische Union, Großbritannien und auch viele Kommunen in Deutschland, darunter auch München, bereits getan haben. Dies sei, so das Bündnis "ein starkes Zeichen in der heutigen Zeit, in der der von Wissenschaftlern seit vielen Jahren vorhergesagte Klimawandel für jeden spürbar wird".

Allerdings sei es längst nicht ausreichend, den Klimanotstand auszurufen, wenn keinerlei "konkrete Aktivitäten" ausgelöst würden, heißt es in dem Brief weiter. Das Bündnis für Dachau schlägt daher einen "Klimaplan mit mehreren konkret definierten Projekten" vor. Zur Umsetzung eines solchen Plans hat das Bündnis nun einen Antrag mit ersten konkreten Maßnahme gestellt: Die Stadt Dachau soll demnach die Stadtwerke damit beauftragen, spezielle Tarife für Mieterstromprojekte zu entwickeln, sowie mit der Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf Wohnanlagen der Stadtbau Dachau.

Zur Begründung heißt es in dem Brief: Mieterstromprojekte könnten in Dachau schnell realisiert werden. Die Dachflächen stünden zur Verfügung, und die gesetzlichen Regelungen seien zwar nicht optimal, aber ebenfalls vorhanden. Die Errichtung von Mieterstromprojekten schaffe einen Mehrwert für alle Beteiligten: Die Mieter erhielten einen günstigen Strompreis, die Stadtwerke ein Instrument zur verbesserten Kundenbindung durch günstigere Strompreise und die Stadt profitiere von einer Aufwertung ihrer Wohnanlagen. "Schlussendlich wird damit auch die Zielsetzung der Stadtwerke Dachau unterstützt, die Stromproduktion bis 2050 zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen zu decken", heißt es abschließend.