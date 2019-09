Paul Millns & Band spielen in Fürstenfeld

Der britische Blues-Musiker Paul Millns hat eine große Fan-Gemeinde in Deutschland.

Die Blues-Reihe des Veranstaltungsforums Fürstenfeld bietet von Donnerstag, 12. September, an bereits zum zwölften Mal handgemachte Musik im lauschigen Ambiente des Kleinen Saals. In der kommenden Saison gastieren Musiker aus Deutschland, England, Lettland und den USA mit dem Besten aus Blues, Boogie und Soul in Fürstenfeld. Besonders attraktiv sind die sechs Veranstaltungen für Abonnenten, die mehr als 25 Prozent des Eintrittspreises sparen.

Den Saisonauftakt machen am Donnerstag Paul Millns & Band mit "A Little Thunder". Der aus Norfolk stammende Sänger, Songschreiber und Pianist Paul Millns zählt zu den besten Blues-Musikern Englands. Oft wurde er verglichen mit Künstlern wie Joe Cocker und Tom Waits. Aber Millns ist Millns, als Poet und Interpret eigener Songs eine Klasse für sich. Neben den ausgezeichneten Arrangements seiner musikalischen Fingerfertigkeit und seiner rauen, markanten Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten.

Einzelkarten kosten im Vorverkauf 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Abonnenten zahlen 15, ermäßigt 13,33 Euro. Das Konzert beginnt wie üblich um 20 Uhr.