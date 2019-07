18. Juli 2019, 21:51 Uhr Blitzer in Bergkirchen 200 Tempo-Verstöße in fünf Stunden

Wegen der Teilsperrung an der B 471 auf Höhe des Kreisverkehrs beim Gewerbegebiet Gada ist die Ortsdurchfahrt in Feldgeding für diese Zeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt. Wegen des dadurch entstandenen hohen Verkehrsaufkommens wird hier verstärkt durch die Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit überwacht, so auch am Mittwoch, zwischen 15.30 und 20.30 Uhr in der Dachauer Straße in Feldgeding. Das Ergebnis war besorgniserregend. Fast 200 Autofahrer waren zu flott unterwegs, einer davon mit 69 Stundenkilometern mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Die verantwortlichen Fahrer erwarten nun Verwarnungen und Bußgeldbescheide.