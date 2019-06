17. Juni 2019, 20:59 Uhr Bitte zu Fuß kommen Wald- und Gartenfest in Petershausen

Der Verein für Ortsverschönerung und Gartenbau und der Waldkindergarten Petershausen richten gemeinsam ein Fest aus. Beim Wald-und Gartenfest am Sonntag, 30. Juni, erwartet die Gäste ein Pferde-Streichelzoo von der Lucky Horse Ranch. Von 14 Uhr an können die Kinder im Waldkindergarten klettern und werkeln oder sich fantasievoll schminken lassen. Im Biergarten spielt die Blaskapelle Petershausen. Es gibt Grillfleisch, Salate und kühle Getränke. Dazu ein auch großes Kuchenbuffet und Kaffee. Von 11.30 Uhr an dürfen die Gäste kommen. Die Veranstalter bitten darum, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Der Pflanzgarten und Waldkindergarten befindet sich an der Straße nach Jetzendorf, kurz vor dem Wald auf der rechten Seite.