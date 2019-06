4. Juni 2019, 21:58 Uhr Bio-Backwaren In der Altstadt gibt es einen neuen Bäcker

In der neuen Filiale der Bäckerei Gürtner in der Konrad-Adenauer-Straße gibt es ab sofort Biobackwaren und Kaffee zu kaufen.

Bio-Brezn aus Dachauer Getreide: Anton Gürtner setzt auf natürliche Zutaten aus der näheren Umgebung

Von Dajana Kollig, Dachau

Von diesem Mittwoch an gibt es in der Dachauer Altstadt wieder frische Bio-Brezen zu kaufen. Die Biobäckerei Gürtner eröffnet eine Filiale in der Konrad-Adenauer-Straße 14. Zuvor waren die Brezen jahrelang im mittlerweile aufgegebenen Laden des Franziskuswerks zu haben gewesen. Nach der Schließung hat es jetzt etwas gedauert, bis die Bäckerei zurück in die Altstadt kam. Die Filiale in der Konrad-Adenauer-Straße ist die siebte Filiale der Bäckerei.

Das Gebäude in der Altstadt hat eine lange Tradition als Bäckerhaus, fast 400 Jahre lang war dort immer ein Bäckereibetrieb angesiedelt. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude anderweitig vermietet, bis die Besitzerin Fellner auf Anton Gürtner zukam und damit wieder eine Bäckerei in das Haus holte. Seit 1898 gibt es den Familienbetrieb bereits, seit 1992 verarbeiten sie ausschließlich Biogetreide und zählen damit zu den Pionieren im Bereich Naturkost. Dem Inhaber des Betriebs, Anton Gürtner, liegt die ökologische Ausrichtung am Herzen. Der Bäckereibetrieb bezieht all sein Getreide von regionalen Bauernhöfen. "Und bei regional meinen wir eigentlich lokal; keiner der Höfe ist mehr als 30 Kilometer entfernt", sagt Gürtner stolz. Wo es geht, setze er auf lokale Anbieter. Überall in der Bäckerei liegen Informationsbroschüren aus, in denen sich Kunden über die Herkunft ihrer Produkte informieren können. Außerdem vermahlt die Bäckerei das Vollkorngetreide selbst.

Laut Gürtner sind in herkömmlichen Backwaren bis zu 70 künstliche Beigaben enthalten. Außerdem werden die Teigrohlinge mit Zusatzstoffen behandelt, damit sie im Backofen besser aufgehen. Diese können den Darm belasten. Für den Bäcker ist dies einer der Gründe, warum mehr Menschen empfindlich auf Lebensmittel reagieren. Der Inhaltsstoff Gluten werde häufig für die Probleme bei der Verstoffwechselung von Weizen verantwortlich gemacht, meist sei es jedoch das hochgezüchtete Korn und die Zubereitung. Deswegen, sagt Gürtner, setze er auf natürliche Getreidesorten, verarbeitet viel Dinkel und viel Vollkorn.

Für Allergiker hat die Bäckerei ein eigenes Angebot. So gibt es neben dem klassischen Sauerteigbrot auch Sorten aus Dinkel, Roggen oder Varianten ohne Eier und Milch. Der Bäcker setzt auf saisonale und größtenteils pflanzliche Zutaten in seinen Rezepten. Die Brote werden im Steinbackofen gebacken und zwar rund um die Uhr. "Bei uns bekommt man von 6.30 bis Ladenschluss frische Brezen", verkündet Gürtner. Neben dem Verkauf von Backwaren werden in der neuen Filiale auch einige abgepackte Lebensmittel verkauft, Marmeladen zum Beispiel. Auch hier wurde auf Regionalität geachtet, wenn auch nicht ganz so strikt. Auch der ein oder andere Rotwein schummelt sich in das ansonsten klassische Backwarensortiment. Außerdem gehört ein kleines Café zu dem neuen Laden. Hier werden bäckertypische Spezialitäten zu jeder Mahlzeit angeboten.

Zum Frühstück gibt es eine umfangreiche Karte, mit Eiern, Müsli, Kaffee und natürlich frischen Backwaren. Zum Mittagstisch werden Rahmflecken, verschiedene Quiches oder Suppen angeboten. Auch Salate stehen auf der Karte. Abends bietet die Bäckerei belegte Brötchen und Brotzeiten an. In seinem neuen Laden soll man sowohl frühstücken, als auch nach der Arbeit noch schnell eine Flasche Wein und ein Weißbrot mit nach Hause nehmen können, sagt Gürtner. Der Plan war es, eine Art Tageszeitencafé zu eröffnen. Geöffnet hat die Bäckerei an Wochentagen von 6.30 bis 18 Uhr, und samstags von 7 bis 13 Uhr.

Anton Gürtner hofft, den attraktiven Standort in der Altstadt gut nutzen zu können. Außerdem freut er sich darauf, den Dachauern weiterhin "Gutes und Gesundes aus der Heimat" anbieten zu können.