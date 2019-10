Das Bildungswerk des Bundes Naturschutz bietet zwei Veranstaltungen in der Stadt Dachau zu Thema Wald an. Am Sonntag, 20. Oktober, können die Teilnehmer von 12.30 bis 15.30 Uhr "Waldbaden - baden ohne nass zu werden". Die Waldpädagogin Claudia Müller führt in die alte japanische Heilmethode Shinrin Yoku ein, die inzwischen auch in Europa viele Anhänger findet. Waldbaden könne helfen, sich wieder zu "erden" und mit Stress besser umzugehen. Der Kurzurlaub für Sinne und Körper kostet pro Person 39 Euro. Die Teilnahme ist auf zwölf Personen begrenzt. Anmeldung über: bn.kreis.dachau@t-online.de oder telefonisch: 08131 80372. Der Kurs dauert drei Stunden, Treffpunkt ist der Parkplatz am Stadtweiher in Dachau-Süd.

Am Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr, referiert Christian Mettin zum Thema "Quo Vadis Wald?" Saurer Regen, Klima, Fichte und andere Baumarten, Borkenkäfer, Pilzbefall und dann auch noch Bambi und der Mensch. Was jeder tun kann, darüber spricht der Dozent der FH Weihenstephan, Fachgebiet Waldernährung, Bodenschutz, praktische Jagdlehre. Zur Diskussion kommen düstere Prognosen aber auch hoffnungsvolle Aussichten, um Ökologie und Ökonomie wieder in Einklang zu bringen. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte Drei Rosen in Dachau statt.