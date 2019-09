Die Helferkreise für die Flüchtlinge im Landkreis Dachau leisten wichtige und wertvolle Arbeit. Um sie zu unterstützen, bietet der Landkreis in der Reihe "Bildung durch Ehrenamt" eine Veranstaltung zum Thema Hausaufgabenhilfe an. Vor allem Kinder mit Fluchthintergrund hätten im Schulunterricht Probleme, wenn ehrenamtliche Helfer sie bei den Hausaufgaben nicht unterstützen würden. So bietet der Dachauer Arbeitskreis Asyl für alle schulpflichtigen Kinder, die in Dachauer Asylunterkünften leben, täglich eine Hausaufgabenhilfe an. Alle Ehrenamtlichen übernehmen einmal pro Woche einen Termin, um die Kinder bei den Hausaufgaben anzuleiten. Das Team braucht allerdings dringend weitere Helferinnen und Helfer, damit die Hausaufgabenhilfe auch im kommenden Schuljahr gestemmt werden kann.

Engagieren können sich auch Personen, die noch keine Erfahrung mit der pädagogischen Betreuung von Kindern haben. Bei der Veranstaltung "Bildung durch Ehrenamt" hat jeder Interessierte die Gelegenheit, einen ersten Einblick zum Thema Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund zu erhalten und im Austausch mit erfahrenen Helferinnen und Helfern auch die Praxis kennenzulernen. Im Landkreis Dachau leben inzwischen in fast allen Asylunterkünften Familien, die auch schulpflichtige Kinder haben. Gesucht werden ehrenamtliche Helfer, die beim Deutsch lernen, Rechnen und Schreiben helfen. Wer sich freiwillig engagieren und dadurch die Integration der Kinder und Jugendlichen fördern will, sollte die Veranstaltung "Bildung durch Ehrenamt - Unterstützung für Neuzugewanderte" besuchen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. September, von 19 bis 21 Uhr in der Außenstelle Ehrenamt, Bildung und Integration in der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Dachau statt. Anmeldungen sind möglich unter integrationslotse@lra-dah.bayern.de oder unter Telefon 08131/74-1875.