7. September 2018, 21:54 Uhr Bildung Brennpunkt Schule

Der SPD-Politiker Martin Güll spricht in Petershausen

Der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultus im Bayerischen Landtag, Martin Güll, kommt nach Petershausen. Der ausgewiesene Bildungsexperte der SPD-Landtagsfraktion will am Mittwoch, 12. September, um 19.30 Uhr im Restaurant Locanda Firenze mit Eltern und Großeltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Bildungsinteressierten über Fragen sprechen, die rund um das Thema Schule auf den Nägeln brennen.

Die SPD sei die Bildungspartei in Bayern, so Güll. "Wir haben zwar schon vieles erreicht, aber für unsere Kinder müssen wir weiterkämpfen." Themen gebe es genug: kostenfreie Bildung, moderne Pädagogik, das neue G 9, genügend Lehrkräfte gegen Unterrichtsausfall, gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte, Abschaffung der Übertrittszeugnisse, Inklusion, Digitalisierung in der Schule und vieles mehr.

Das Thema Ganztagsschule ist für die Petershausener besonders interessant, denn die Baustelle rund um die Grundschule weist schon jetzt auf die zukünftigen Veränderungen hin. Voraussichtlich vom Schuljahr 2019/20 an wird es ein Ganztagsangebot für die Kinder geben. Was aber sind die Eckpunkte vom so genannten Guten Ganztag? Und wie sicher ist das Recht auf einen Ganztagsschulplatz in der Grundschule?

Martin Güll, der als Leiter der Mittelschule in Markt Indersdorf neue Ideen und Konzepte umgesetzt hat, ist seit zwei Legislaturperioden als Landtagsabgeordneter und Bildungsfachmann überall in Bayern unterwegs und kennt die Sorgen der Schulfamilien. Bei etlichen Schulbesuchen und in Diskussionen hat er sich Impulse für seine Arbeit im Bayerischen Landtag geholt, für deren Umsetzung er weiter hartnäckig kämpfen möchte.

Das Gespräch in Petershausen bildet den Auftakt zu einer Reihe von Bildungsveranstaltungen im Landkreis. Weitere Gespräche folgen in Erdweg, Weichs, Odelzhausen, Hilgertshausen-Tandern, Markt Indersdorf, Haimhausen, Karlsfeld und Röhrmoos. Jeder, der mitdiskutieren möchte, ist eingeladen.