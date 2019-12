Eine gute und lange Tradition in Haimhausen ist die Jahresabschlussfeier des Gemeinderates. Wie jedes Jahr nutzte Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) auch die diesjährige Veranstaltung im Landgasthof Hofmeier in Hetzenhausen, um allen, die sich ehrenamtlich engagieren, Danke zu sagen. Auch bei seinen Mitarbeitern in der Verwaltung und den Mitgliedern des Gemeinderates bedankte sich Felbermeier. In einer Rückschau zog er Bilanz für das fast abgelaufene Jahr. So sei für ihn Höhepunkt des Jahres die Fertigstellung des neuen Mehrzweckgebäudes und Ärztehauses in der Hauptstraße gewesen. Mit besonderem Lob würdigte Felbermeier dabei das Engagement von Anja Flory vom Bauamt. Ohne deren Einsatz als gemeindliche Bauleiterin wäre das Projekt vermutlich "in die Hose gegangen", sagte Felbermeier. Lob zollte er auch der ärztlichen Versorgung in Haimhausen. Denn es sei ein Problem, wenn ältere Ärzte wegzögen und niemand nachfolge. In Haimhausen sei die ärztliche Versorgung auch dank des neuen Ärztehauses für mehrere Jahrzehnte gesichert. Dass die Haimhauser neugierig seien und Interesse am neuen Mehrzweckgebäude haben, habe der Tag der offenen Tür gezeigt. An dem Tag seien allein etwa 1000 Besucher gekommen um sich das neue Gebäude anzuschauen.

Als "zukunftsweisende Investition" bezeichnete Felbermeier den Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser in den Haimhauser Ortsteilen. Lobend erwähnt wurde auch der in Rekordzeit fertiggestellte Ausbau des Radweges vom Feuerwehrhaus bis zur B13 und die Bereitschaft der Grundeigentümer, dafür Land abzutreten. "Denn Grund ist rar", betonte der Bürgermeister. Felbermeier unterstrich in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit des Baus des dritten Hallenteils bei der Grund- und Mittelschule. "Wir brauchen das." Das Gebäude wird künftig auch als kleines Kulturzentrum fungieren. Dort fänden nicht nur die Schulmensa, sondern auch die Volkshochschule, die Dorfmusik sowie der Sportverein Haimhausen eine neue Heimat. Der Bau sei auch im Hinblick auf einen kommenden Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung von Bedeutung, denn das bedeute, dass "enorme Investitionskosten auf uns zukommen werden", mutmaßt Bürgermeister Felbermeier.

Noch einmal wurde auf der Jahresabschlussfeier in großem Rahmen auch der langjährige Geschäftsleiter der Gemeinde, Otto Felkel, verabschiedet. Geehrt wurde zudem Martin Kranz, der nicht nur 17 Jahre lang als Feldgeschworener wirkte, sondern auch im Pfarrgemeinderat und seit 45 Jahren als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Felbermeier: "Du verkörperst das Ehrenamt, wie man es nicht oft findet." Urkunden bekamen zudem Manfred Moosauer für 20 Jahre und Anton Bredl für 25 Jahre Tätigkeit als Gemeinderäte sowie Sepp Heigl, der dem Gemeinderat seit 35 Jahren angehört, was "es bei uns noch nie gegeben hat", so Felbermeier, der unterstrich, "dass wir das Ehrenamt für das soziale Leben in der Gemeinde brauchen". Felbermeier wies bei seiner Rückschau aber auch auf ein Problem hin, mit dem nicht nur Betriebe, sondern auch die öffentliche Verwaltung zu kämpfen habe. 170 Mitarbeiter zähle die Haimhauser Gemeindeverwaltung. Es werde aber immer schwieriger, Personal zu finden, sagte Bürgermeister Felbermeier. Denn bei Stellenausschreibungen melde sich kaum jemand.