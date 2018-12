2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Bigband-Konzert Neues Kapitel der Musikgeschichte

Jazz kann so wild sein wie Rock 'n' Roll. Oder sogar noch wilder.

Junge Musiker begeistern mit funkelnder Spielfreude bei "Jazz³"

Talent, Spielfreude und Energie prägten das jüngste "Jazz³" im Musikheim der Knabenkapelle Dachau, bei dem vier überzeugende Jazz-Formationen der jungen Musikszene auftrat. Dieses Jahr fand das Event schon zum fünften Mal im Musikheim der Knabenkapelle, einem ehemaligen Kinosaal aus den Fünfzigerjahren, statt. Im vollen Haus trafen sich drei junge Bigbands und spielten enthusiastisch 90 Jahre Jazzgeschichte auf, von der swingenden Anfangszeit bis in die Moderne mit Rock, Funk und Techno-Elementen.

Hans Blume eröffnete den Abend mit seinem Salonorchester. Wunderbare Arrangements von swingenden Jazz aus den 1920er- bis 40er-Jahren wurden gepaart mit dem Talent der jungen Musiker des Dachauer Josef-Effner-Gymnasiums, vom Fünftklässler bis zum Ehemaligen. Abgerundet wurde die Darbietung durch die humorvolle Moderation einer charmanten jungen Schülerin. Als Special Guest kamen Trialog auf die Bühne. Das junge Jazz-Ensemble um den Bigband-Dachau-Pianisten Maxim Burtsev hat schon beim Landeswettbewerb "Jugend jazzt" begeistert und anschließend sogar auf Bundesebene einen Preis gewonnen. Und auch das Publikum von Jazz³ zogen die drei jungen Musiker sofort in ihren Bann. Nach virtuosen Piano-, Schlagzeug- und Kontrabass-Soli durfte Trialog die Bühne nicht ohne eine Zugabe verlassen. Das Publikum spürte was Bigband-Dachau-Leiter Tom Jahn anschließend in Worte fasste: Hier durfte gerade Musikgeschichte miterlebt werden.

Anschließend betrat die Bigband des Musik-Gymnasiums Sankt Stephan aus Augsburg unter der Leitung von Bastian Walcher die Bühne. Sie heizte mit ihrer Show die Stimmung weiter an. Mit einer Besetzung von gut 30 jungen Musikern bot sie mit modernen Jazz- und Funk-Stücken ihr gesamtes Können auf. Der Saal staunte besonders über die herausragenden Leistungen der Percussion-Gruppe, der Solisten und der sympathischen jungen Sängerin.

Genau zur rechten Zeit übernahm dann die Bigband Dachau, geleitet von Tom Jahn alias Tom Tornado. Er heizte mit seiner Band und einer energetischen Mischung aus Techno und Jazz dem alten Kinosaal ordentlich ein. Ein Highlight waren die Bläserakzente, die plötzlich von überall aus dem Saal zu kommen schienen. Die Musiker des Sankt-Stephan-Gymnasiums hatten sich mit ihren Instrumenten im Saal eingefunden und wurden von Tom Jahn gleichzeitig mit der Bigband Dachau dirigiert - einige großartige Improvisationsleistung der Augsburger Schüler, die hier völlig ohne Noten auf die Zurufe des Bandleiters reagierten.

Abschließend kamen noch einmal alle Musiker auf die Bühne und es wurde gemeinsam die Bigband-Dachau-Hymne "Der verdammte Beat" performt, während das Publikum tanzte und jubelte.