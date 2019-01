17. Januar 2019, 21:57 Uhr Biergarten Mariabrunn Warten auf die Wiedereröffnung

Noch liegt Schnee auf den Tischen im idyllisch gelegenen Biergarten in Mariabrunn bei Röhrmoos. Derzeit sanieren und renovieren Handwerker die Räumlichkeiten. Im März, wenn der Frühling naht, soll die Schlosswirtschaft wieder eröffnen. Gutsbesitzer Florian Breitling will dann einen neuen Pächter präsentieren. Im Oktober hatten der Gastwirt Bernhard Öttl und Küchenchef Simon Radlmayr verkündet, die Schlosswirtschaft schweren Herzens und nach 19 Jahren zu verlassen. "In Mariabrunn haben wir unseren großen Traum verwirklicht", sagte Öttl damals. Als Grund für ihre Entscheidung gaben die beiden Partner an, dass sich Stammpersonal in den Ruhestand verabschiedete. Zudem würden Bürokratie und der Mangel an zuverlässigen Aushilfskräften den Arbeitsalltag eines Gastwirts immer schwieriger und kräftezehrender machen. Viele Stammgäste haben daraufhin ihr Bedauern ausgedrückt. Sie dürfen sich nun auf eine baldige Wiedereröffnung freuen.