Mit Oma und Opa ins Museum: "Die Kartoffel - Entdecke ihre Stärke!" Ganz selbstverständlich steht die Kartoffel heute auf unserem Speiseplan. Dabei ahnen wir oft gar nicht, was alles in ihr steckt. Die Ausstellung macht die Stärke sichtbar, und es gibt dabei auch die Gelegenheit zu probieren, wie sie eigentlich schmeckt. Zwei Führungen durch die Kartoffel-Ausstellung bietet das Bezirksmuseum Dachau in der Augsburger Straße 3 an: Am 6. Oktober von 14 bis 15 Uhr und am 10. Oktober von 16 bis 18.15 Uhr. Die Führung kostet drei Euro zuzüglich der Eintrittsgebühr. Anmeldung unter Telefon 08131/5675-13 oder im Internet: verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.