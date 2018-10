1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Bewerbungen gesucht Volksfestwirte gesucht

Die Stadt schreibt kleinen und großen Festzeltbetrieb neu aus

Nach dem Volksfest ist vor dem Volksfest: Die Stadt Dachau sucht Bewerber für zwei Zeltbetriebe auf der Dachauer Wiesn, die 2019 vom 10. bis 19. August stattfindet. Zunächst wird ein Festwirt für einen Gastronomiebetrieb auf einer Fläche von zehn mal zwölf Metern gesucht. Bewerber müssen entweder hauptberuflich oder mindestens seit drei Jahren nebenberuflich im Gastronomie- oder Veranstaltungsgewerbe tätig gewesen sein, schreibt die Stadt Dachau in einer Pressemitteilung. Kein Bewerber darf mehr als ein Zelt auf dem Dachauer Volksfest bewirtschaften. Dabei ist auch das große Festzelt einzubeziehen. Die Bewerbungen sind bis zum 2. November 2018 an die Stadt Dachau, Konrad-Adenauer- Straße 2-6, Abteilung 4.1 (Klaus Mader, Telefon 08131/75205) in 85221 Dachau, zu richten.

Die Wirtschaftsführung der Stadt Dachau schreibt den Betrieb im großen Festzelt für die Jahre 2019 und 2020 aus. Die Bewerbungen um das große Zelt sind schriftlich in einem verschlossenen Kuvert bis spätestens Freitag, 2. November 2018, bei der Stadt Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 2-6, 85221 Dachau, einzureichen. Es können sich Personen bewerben, die den Betrieb einer Gaststätte beziehungsweise einer Cateringfirma mit Erfahrung bei Großveranstaltungen seit mindestens zwei Jahren in Dachau führen und Gewähr für eine einwandfreie Wirtschaftsführung bieten. Die Vergabebedingungen können vom 8. Oktober an bei der Stadt Dachau, Abteilung 4.1, Soziale Einrichtungen, Zimmer Nr. 208 (Eingang Zimmer 209) von Interessenten eingesehen werden. Die Bewerbungen sind mit einem aktuellen Lichtbild des Geschäftes sowie genauen Angaben der benötigten Platzgröße (Frontlänge mit und ohne Stützen, Tiefe, Höhe), der Stromanschlusswerte in KW und der Anzahl der mitgeführten Pack- und Wohnwagen zu versehen und bis spätestens 26. Oktober bei der Stadt Dachau, Abteilung Soziale Einrichtungen, einzureichen.

Die Angaben werden laut Stadt gegebenenfalls anhand des Prüfbuches kontrolliert.