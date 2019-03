15. März 2019, 22:03 Uhr Bewerbungen bis Juni Ehrenamtspreis für kirchliche Projekte

Die evangelische bayerische Landeskirche verleiht in diesem Jahr ihren Ehrenamtspreis an besondere, von Ehrenamtlichen in der Kirche getragene Projekte zum Thema "Kirche im Raum". Mit dem Ehrenamtspreis soll ehrenamtliches Engagement exemplarisch gewürdigt werden. Der Preis ist mit je 1000 Euro und einem professionellen Videoclip über das Projekt dotiert. Mit dem Thema lehnt sich der Preis an den aktuellen landeskirchlichen Zukunftsprozess "Profil und Konzentration" an. Der Fachbeirat Ehrenamt sucht inspirierende und kreative Projekte aus dem Bereich der bayerischen Landeskirche, die dieses Thema konkretisieren. Bis zum 5. Juni können Projekte über die Webseite http://www.ehrenamt-evangelisch-engagiert.de/ehrenamtspreis/2019/ vorgeschlagen werden. Die Preisverleihung findet am 7. Dezember im Rathaus in Cham im Kirchenkreis Regensburg statt. Der Termin der Preisverleihung ist bewusst in zeitlicher Nähe zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember gelegt. Der Ehrenamtspreis 2019 wird unterstützt von der Ansbacher St. Gumbertus Stiftung.