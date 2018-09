28. September 2018, 21:56 Uhr Bewahrung schützenswerter Gebäude Bürgerliche Denkmalpflege

Der gemeinnützige Verein Kulturerbe Bayern eröffnet eine Geschäftsstelle in Sulzemoos

Von Selina Hilpert, Sulzemoos

Vier Jahre nach Gründung von Kulturerbe Bayern e.V. öffnet der gemeinnützige Verein an diesem Samstag, 29. September, ährend des Apfelfestes seine Pforten in der ersten eigenen Geschäftsstelle im alten Ökonomiegelände in Sulzemoos. Neben Vertretern aus Kultur und Kommunalpolitik empfängt die junge Initiative alle Interessierten in ihren denkmalgeschützten Räumlichkeiten, um über ihre Arbeit, Ziele und Visionen zu informieren. Möglich wurde die Anmietung des Gebäudes durch Gründungsstifter Andreas Hänel, der sich um die Instandsetzung kümmerte und den Kontakt herstellte.

Zur Hauptaufgabe hat sich die Vereinsführung die Gründung einer Stiftung gemacht, durch deren Kapital bayernweit schützenswerte und sanierungsbedürftige Objekte angekauft, instandgesetzt und neu belebt werden sollen. Objekte, um die sich sonst keine Institution kümmert. In Betracht gezogen werden Nutzungsarten, durch welche die Gebäude mit ihren historischen Besonderheiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig sollen sie sich finanziell tragen. Sei es als Wohnraum, Kulturstätte oder Ladenfläche.

Größtes Vorbild der mittlerweile 560 Mitglieder starken Interessengemeinschaft ist der National Trust aus Großbritannien, der seit mehr als 100 Jahren aktiv ist. Vergleichbare, funktionierende Modelle lassen sich in Europa beispielsweise in Italien, den Niederlanden sowie in der Schweiz finden.

Bereits 200 000 Euro konnten durch sieben engagierte Gründungsstifter eingesammelt werden. Somit wird der erste Ankauf, ein mittelalterliches Wohnhaus in Rothenburg ob der Tauber, ermöglicht werden. Das verfallene Haus wurde um das Jahr 1409 erbaut und beherbergt ein altes jüdisches Ritualbad, "Mikwe" genannt, welches der Bevölkerung nach der Sanierung zugänglich gemacht werden soll. "Unser Anliegen ist es, der Denkmalpflege ein positives Image zu verleihen", sagt Geschäftsführer Rudolf Himpsl.

Vor allem möchte der Verein eine möglichst breite, bürgerschaftliche Bewegung zum Erhalt schützenswerter Gebäude und Stätten motivieren. Jeder, der sich ehrenamtlich durch seine besonderen Fähigkeiten - sei es als Architekt, Wissenschaftler oder Handwerker - einbringen möchte, ist dem Verein willkommen. Die vielen Aufgaben bei der Sanierung eines Gebäudes sollen auf möglichst viele freiwillige Schultern verteilt werden.

Neben der Unterstützung des Freistaates Bayern ist eine größtmögliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Aufbau eines sicheren ehrenamtlichen Fundamentes das Ziel und macht den Verein auf diese Weise in ganz Bayern einzigartig. Wer die Projekte finanziell unterstützen möchte, dem werden verschiedene Möglichkeiten angeboten: Ob als Mitglied im Verein, als Spender oder sogar Stifter. Für besondere Herzensangelegenheiten ist es sogar möglich, als Stifter unter dem Dach von Kulturerbe Bayern eine Treuhandstiftung einzurichten, für welche der Verein alle organisatorischen Aufgaben übernimmt.

Die Veranstaltung im Gut Schloss Sulzemoos beginnt um 11 Uhr in der Hirschbergstrasse 4.