6. Mai 2019, 21:57 Uhr Betriebsbesichtigung Wo das gesunde Gemüse wächst

Der Obst- und Gartenbauverein Dachau und Umgebung lädt am Freitag, 10. Mai, zu einer Betriebsbesichtigung der Gärtnerei Obergrashof ein. Die Gärtnerei ist ein Demonstrationsbetrieb für ökologischen Landbau. Auf über 100 Hektar Freilandfläche und 1500 Quadratmeter Anbau wird Demeter-Gemüse für den Frischmarkt produziert. Um die Vielfalt dauerhaft zu sichern, setzen die Betreiber auf eigene Saatgutvermehrung und eigene Züchtungsarbeit zum Beispiel von Blumenkohl, Kohlrabi, Rettich und Möhre. Beim Gemüseanbau wird Wert auf Vielfalt, Nachhaltigkeit und geschlossene Kreisläufe gelegt. Neben den Gemüseanbau und der Gemüsesaatgutzüchtung wird auch Tierhaltung betrieben. Im Anschluss an die Besichtigung, ist je nach Wetter eine Einkehr in einem Biergarten oder Gasthaus geplant. Die Besichtigung beginnt um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz der Gärtnerei.