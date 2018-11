13. November 2018, 21:49 Uhr Betreuungsangebot Entlastete Eltern

Stadt Dachau und SpVgg Röhrmoos bieten Kinderbetreuung an

Am Buß- und Bettag bietet das Jugendzentrum Dachau Ost eine kostenlose Kinderbetreuung an. Da auch dieses Jahr der Buß- und Bettag am Mittwoch, 21. November, für alle Schülerinnen und Schüler ein schulfreier Tag ist, werden einige berufstätige Eltern einen Betreuungsengpass haben. Aus diesem Grund öffnet das Jugendzentrum Ost schon ab 8 Uhr für die kleinen Gäste seine Türen. Die Kinder werden vom pädagogischen Team des Jugendzentrums betreut. Die Betreuung wird für Kinder ab 6 Jahre von 8 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Ost in der Ludwig-Ernst-Straße 2, Telefon 08131/33 49 29 angeboten. Jugendliche von 12 bis 15 Jahren können sich am Buß- und Bettag für einen Ausflug in die Therme Erding um 14 Uhr anmelden.

Auch die SpVgg Röhrmoos bietet am schulfreien Buß- und Bettag eine Kinderbetreuung an. Sie findet von 8 bis 13 Uhr in der Sporthalle Röhrmoos statt. Das Angebot gilt für Grundschüler der ersten bis vierten Klasse. Sie sollen Turnkleidung und saubere Turnschuhe sowie Getränke und eine Brotzeit mitbringen. Die Kosten betragen für Mitglieder 20 Euro, für Nichtmitglieder 25 Euro. Auch für Nichtmitglieder besteht eine Versicherung. Die Betreuung übernimmt Luca Seelig, der bei der SpVgg Röhrmoos ein freiwilliges soziales Jahr ableistet. Anmeldungen an Günter Bakomenko, Telefon 08139 6944 oder 0173 2178836 oder per E-Mail an vorsitzender@spvgg-roehrmoos.de.