27. Mai 2019, 21:52 Uhr Besucherverkehr Sommeröffnungszeiten der Tourist-Information

In der Tourist-Information der Stadt gelten wieder die Sommeröffnungszeiten. Die Mitarbeiterinnen stehen Bürgern und Gästen der Stadt montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Von Juli bis einschließlich September ist es auch am Sonntag von 9 bis 13 Uhr besetzt. Das Büro in der Konrad-Adenauer-Straße 1 ist auch München-Ticket-Vorverkaufsstelle.