3. Juli 2019, 21:39 Uhr Besuch von Ilse Aigner Programmieren in Teilzeit

Das Softwareunternehmen Micronova bietet seinen Beschäftigten flexible Arbeitsbedingungen, um Beruf und Familie bestmöglich miteinander zu vereinen. Nun hat es dafür eine Auszeichnung bekommen: den Partnerstein

Von Petra Schafflik, Vierkirchen

Wenn ein innovatives Unternehmen der IT-Branche an einem ländlichen Standort kontinuierlich wächst, Jahr für Jahr helle Köpfe als neue Mitarbeiter gewinnt, dann hat es offenbar ein Arbeitsumfeld geschaffen, das qualifizierte Männer und Frauen überzeugt. Micronova ist ein Software-Unternehmen in Vierkirchen. Es bietet seinen aktuell 280 Beschäftigen an neun Standorten viele Vorteile, vor allem aber große Flexibilität, um Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. Für dieses Engagement wurde das Unternehmen jetzt mit dem Partnerstein geehrt.

Diese Auszeichnung, die heuer zum 15. Mal verliehen wurde, vergeben die drei CSU-Kreisverbände Frauenunion, Mittelstands-Union und Christlich-Soziale-Arbeitnehmerunion jedes Jahr an eine Firma im Landkreis, die sich besonders um die Belange der Beschäftigen bemüht, flexible Arbeitszeitmodelle anbietet und Frauen in Führungspositionen beschäftigt. Das umfangreiche Konzept von Micronova rang auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Gastrednerin beim Festakt großen Respekt ab. "Was Sie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten, Hut ab, dafür ist der Partnerstein die allerbeste Auszeichnung", sagte sie.

CSU-Mitglieder verleihen Vertretern von Micronova den Partnerstein. Ilse Aigner (M.) spricht als Gastrednerin. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Mit seiner erfolgreichen Firmengeschichte von der Kellerwerkstatt zum Software- und Systemhaus zeige Micronova beispielhaft, "welche Kraft in einem mittelständischen Unternehmen steckt", sagte Aigner. Als ehemalige Wirtschaftsministerin betonte sie ihre besondere Wertschätzung für den Mittelstand, wo Mitarbeiter "keine Nummern sind im Ressort Human Resources, sondern Menschen mit ihren Familien". Und wo eben nicht jede Krise sofort mit einem kostensparenden Arbeitsplatzabbau gelöst werde. "Das ist ganz essenziell."

Diese Verlässlichkeit gilt auch für das Unternehmen Micronova, bei dem man Wert legt auf sichere Arbeitsplätze auf Basis weitsichtiger Firmenentscheidungen. Und bei dem die beiden ersten Mitarbeiter, die Unternehmensgründer Karl vor dreißig Jahren eingestellt hat, noch immer im Betrieb tätig sind, der heute mit Beschäftigen aus 14 Nationen international aufgestellt ist. Stolz ist man bei Micronova auch auf einen hohen Frauenanteil in der Belegschaft. In den zentralen Diensten ist die Hälfte der Leitungspositionen mit Mitarbeiterinnen besetzt, insgesamt sind 27 Prozent der Beschäftigen Frauen. Das sei viel für ein Unternehmen mit technischen Berufen, betonte Vorstandsvorsitzender Orazio Ragonesi. "Und mehr als im Landtag", merkte Ilse Aigner mit einem Schmunzeln an.

Das neue Firmengebäude. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Das Miteinander spiegelt sich bei Micronova auch im Gebäude wider. Der im vorigen Jahr bezogene Neubau direkt gegenüber dem Stammsitz entstand nach einem innovativen architektonischen Konzept, das ein optimales Arbeitsumfeld für die Beschäftigten schaffen soll. Neben offenen Arbeitsbereichen gibt es abgeschirmte Zonen, viel wurde in Schallschutz und Klimatisierung investiert, erläuterte Ragonesi beim Rundgang.

Digitalisierte Prozesse und Videokonferenzen helfen, Dienstreisen einzusparen, die Mitarbeiter nutzen vielfältige Arbeitszeitmodelle von Gleitzeit bis Homeoffice. Das Arbeiten zu Hause werde viel nachgefragt, aber in der Praxis nicht so oft genutzt, so der Micronova-Vorstand. Die Beschäftigen merkten, dass sie zuhause nicht so konzentriert arbeiten könnten und kämen lieber ins Büro. Damit es dann trotzdem klappt mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf würden Gleit- oder Teilzeit genutzt. "Unsere Mitarbeiter haben alle Möglichkeiten, wir bieten maximale Flexibilität." Dieses Klima ermutigt offenbar auch die Männer im Team, sich zeitweise der Erziehung ihrer Kinder zu widmen. "Wir haben mehr Männer als Frauen in Elternzeit", auch Teilzeit werde von Männern wie Frauen gleich oft genutzt, die Quote beträgt 22 Prozent, so Vorstand Ragonesi, der betonte, dass es nicht darum gehe, innovative Arbeitszeitmodelle für Frauen zu installieren. "Es geht um Konzepte für alle."

Die Micronova-Mitarbeiter schätzen auch die Vertrauensarbeitszeit, bei der keine Arbeitsstunden aufgezeichnet werden. Ein Modell, das mit der jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Gefahr gerät, die den Betrieben eine Arbeitszeitaufzeichnung vorschreibt. Dennoch hofft Ragonesi, "dass wir dabei bleiben können".

Das familienfreundliche Klima bei Micronova nannte Christine Unzeitig als Kreisvorsitzende der Mittelstands-Union "vorbildlich", Gabriele Gerstel von der Christlich-Sozialen-Arbeitnehmerunion lobte die "tollen Möglichkeiten für die Work-Life-Balance". Alles in allem ein Engagement, für das Micronova "zwei Partnersteine verdient hätte", so Anneliese Kowatsch von der Frauenunion.

Bei Micronova, das Testsysteme für elektronische Bauteile in Fahrzeugen entwickelt, Software fürs Mobilfunknetz konzipiert und IT-Netzwerke für Firmen erarbeitet, fühle man sich gut aufgestellt, wie Vorstand Klaus Eder betonte. Geräte die übers Internet kommunizieren, enorme Datenmengen, die es zu verarbeiten gilt und die E-Mobilität werden künftig neue Geschäftsfelder bieten. Doch bei aller Innovationsfreude bleibe die Nachhaltigkeit im Blick, erklärte Gründer Josef Karl. Deshalb blüht vor dem nüchtern-sachlichen Firmengebäude eine wild-bunte Blumenwiese, rund um zwei Bienenstöcke summt und brummt es. Die Idee dazu hätten sie schon weit vor dem Bienen-Volksbegehren entwickelt, betonte Karl und überreichte Aigner als Präsent ein Glas vom ersten Jahrgang des firmeneigenen Honigs.