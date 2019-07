25. Juli 2019, 21:47 Uhr Besuch in der Redaktion Ausflug in die Zeitungswelt

Eine 9. Klasse der Scheibner-Schule besucht die SZ Dachau

Klassenbesuch in der Dachauer Redaktion der Süddeutschen Zeitung: 22 Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse der privaten Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau informierten sich darüber, wie eine Lokalzeitung entsteht. Sie verfolgten, wie eine Redaktion aufgebaut und organisiert ist, wie die Arbeitsabläufe aussehen und diskutierten mit der Redaktion anhand der aktuellen Ausgabe der SZ Dachau, wie die einzelnen Artikel geschrieben und layoutet wurden. Nach dem Besuch im Büro des Teamleiters Helmut Zeller ging es in den Konferenzraum - zu einer intensiven Diskussion über Journalismus, Pressefreiheit und das Verhältnis von Presse und Politik sowie dem Leitbild der SZ Dachau.

"Im Konferenzraum, in welchem täglich der Inhalt der folgenden Ausgabe von den einzelnen Mitarbeitern besprochen wird, erklärte der Teamleiter, welche Schwerpunkte die SZ in ihrer lokalen Berichterstattung setzt", schrieben Franziska, Michael, Nico, Fabian, Katharina, Sophia, Frenzi und Leticia in ihrem Bericht von dem Besuch. Den fachkundigen Fragen der Schülerinnen und Schüler nach zu urteilen, ist die Klasse von ihrer Lehrerin Dagmar Reinwald gut vorbereitet gewesen. Mit dem Ausflug in die Redaktion am 2. Juli war die Beschäftigung mit der Zeitungswelt aber noch nicht abgeschlossen. Die Klasse werde mit den erhaltenen Informationen, das aktuelle Thema "Zeitung" im Unterricht vertiefen, erklärten einzelne Schüler. Besonderes Interesse fanden bei den Jugendlichen die "Fake News", über die sie schon im Unterricht gesprochen hatten. Solche manipulativen, vorgetäuschten Nachrichten, die überwiegend im Internet, besonders in sozialen Netzwerken und anderen sozialen Medien verbreitet werden, kennen die Schüler aus eigener Erfahrung. Den Hauptteil der Diskussion nahm die Frage ein, wie man Fake News erkennen und sich dazu verhalten soll. Alles hinterfragen, die Quellen bewerten, Hoax-Datenbanken zu Rate ziehen. Nicht nur die Klasse, auch die Redaktion lernte aus der Begegnung: Entgegen manchem Vorurteil ist diese Generation alles andere als desinteressiert - und zwei, drei Jugendliche fragten gar nach dem Ausbildungsweg für Journalisten.