5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Besuch im Dachauer Schloss Katharina Sieverding macht sich ein Bild

Die international renommierte Künstlerin Katharina Sieverding ist am Dienstag zu einem Arbeitstreffen nach Dachau gekommen. Dort besichtigte sie den Renaissance-Saal im Dachauer Schloss. Vom 6. Juni bis 15. September 2019 zeigt sie dort die Ausstellung "Am falschen Ort II" mit zentralen Werkgruppen aus ihrem umfangreichen Oeuvre. Neben großformatigen, drei Meter hohen und fünf Meter breiten Fotoarbeiten werden auch neue, speziell für Dachau geschaffene Werke sowie eine Medieninstallation zu sehen sein. Im historischen Ambiente des Schlosssaales ist eine 30 Meter lange skulpturale Rauminstallation geplant, die neben politischen und historischen Bezügen auch die Frage nach der Auseinandersetzung mit der spezifischen Bedeutung eines Ortes stellt. Begleitet wurde Katharina Sieverding von ihrem Ehemann, dem ebenfalls bekannten Fotografen und Filmemacher Klaus Mettig (links im Bild) und ihrem Münchner Galeristen Matthias Kunz. Wie die große Baselitz-Schau 2016 wird auch diese Ausstellung von der Volksbank Raiffeisenbank Dachau in der Reihe "Kunst und Bank" in Kooperation mit der Stadt und dem Landkreis Dachau sowie der Bayerischen Schlösserverwaltung veranstaltet.