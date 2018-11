9. November 2018, 22:08 Uhr Beste Unterhaltung Die faltige Dreiheiligkeit

Von wegen schwaches Geschlecht. In der neuen Produktion des Theaters am Stadtwald haben die Frauen die Hosen an.

Das Theater am Stadtwald bringt mit seinem bayerischen Lustspiel "Göttinnen weißblau" ein urkomisches und aufwendig inszeniertes Stück über weibliche Dominanz auf die Bühne

Von Jana Rick, Dachau

"Ein anständiger Mann stirbt mit 40, damit seine Frau auch noch was vom Leben hat". Knallharte Sätze wie diese müssen sich Franz und Edi täglich von ihren Ehefrauen anhören. Wilma und Vroni regieren gemeinsam mit ihrer Schwester Traudl den Gasthof Schwanenwirt in den verschneiten Ammergauer Alpen. An diesem Abend befinden sich die Berge und die gemütliche bayerische Gaststube mitten in Dachau auf der Bühne des Theaters am Stadtwald. Unter der Regie von Erich Meister spielen die sieben Darsteller des ASV den Machtkampf zwischen Frau und Mann mit so viel Leidenschaft und Energie, dass sie das Publikum ununterbrochen zum Lachen bringen.

"Göttinnen" werden die drei Schwestern im Laufe des Stückes "Göttinnen weißblau" von Cornelia Willinger selten genannt. Dagegen fallen Namen wie: "Hardcore Sisters", "die drei Würgeschlangen" oder "oide Miesmuscheln".

Da die Frauen einen Ausbau der Wirtschaft zu einem Kurhotel planen, bleibt keine Zeit für die Männer, ganz im Gegenteil: Diese haben voll und ganz den Vorstellungen ihrer dominanten Frauen zu folgen. Sie geben den Ton an, im wahrsten Sinne des Wortes. So schlüpfen die Männer sogar für die Probe des traditionellen Männerballetts für den Silvesterabend in weiße Tutu-Röckchen und Leggins. Das ist der eindeutige Höhepunkt des Abends, und die drei Tänzer ernten zumindest vom Publikum großen Applaus. Ein Gag folgt dem nächsten und auch die Kulissenbauer des ASV zeigen, dass in einem Theater alles möglich ist: Eine kleine Gondel fährt mitten durch die Bühne und bringt den Postboten vom Tal zum Gasthaus hinauf.

Es ist kein Wunder, dass Traudls erwachsener Sohn Andreas kein Interesse an Frauen hat. In weißer Schürze bügelt er brav die Tischdecken und gibt seiner Mutter zu verstehen: "Ich will meine Ruhe. Ich hab euch drei, das reicht mir". Doch Traudl, gespielt von Ingrid Zellner, gibt nicht auf. Sie möchte die perfekte Frau für ihren "Buale" finden, am besten eine mit viel Vermögen. Sie selbst ist glücklich verwitwet und frischgewählte Bürgermeisterin, sehr zum Leid von Franz, dem ehemaligen Bürgermeister. Der sieht in seinem Leben keinen Sinn mehr, beginnt seinen eigenen Nachruf zu schreiben und seinen Tod zu planen. "Einen Rauhaardackel hätte ich mir nehmen sollen, damals", jammert er Edi vor und sucht im Internet nach einer Bastelanleitung für einen elektrischen Stuhl.

Doch als die beiden vernachlässigten Männer realisieren, dass sie ihre Ehefrauen als die reichsten Witwen von ganz Ammergau hinterlassen würden, geben sie ihre tödlichen Pläne auf. Sie beschließen, sich stattdessen an der "faltigen Dreiheiligkeit" zu rächen. Korbinian Konwitschny, der den jungen Andreas spielt, hat währenddessen eine, wie er es nennt, "Gegenmaßnahme zur Zwangsverheiratung" gefunden: Er möchte aus vollem Herzen schwul werden "und zwar stock-". Die Situation spitzt sich zu, als er mit Dolce&Gabbana-Tüten vom Shoppen kommt und sich die Nägel lackiert. Der arme Postbote Willi muss schließlich zum Üben herhalten: Andreas stoppt die Zeit, wie lange er es mit der Hand des Postboten auf dem Oberschenkel aushält. In Szenen wie dieser beweisen die Darsteller nicht nur ihr schauspielerisches Talent, sondern auch ihre Leidenschaft zum bayerischen Lustspiel - einfach ein göttliches Spektakel. Und man kommt aus dem Lachen nicht heraus, wenn Vroni mit ernstem Blick auf den verwandelten Andreas feststellt: "Also hetero ist der nicht mehr."

Auch die Rache von Franz und Edi gelingt: Sie sperren den Lift vom Tal zum Gasthof und verhindern damit, dass die 120 geladenen Gäste zum lang geplanten Silvester-Galaabend der Schwestern kommen. Die zwei Männer fahren gut gelaunt ein letztes Mal ins Tal zum Feiern und hinterlassen ihre Frauen sprachlos vor den gedeckten Tischen. Sie können nicht glauben, wozu ihre Männer plötzlich fähig sind.

Wer miterleben möchte, wie die drei Göttinnen mit der Situation umgehen und wissen will, ob Andreas es wirklich schafft, schwul zu werden, der sollte sich den heiteren Theaterabend selbst anschauen. Weitere Aufführungen gibt es noch an diesem Samstag, 10. November, sowie am kommenden Wochenende, 16. und 17. November, im Theater am Stadtwald. Verraten sei hier nur so viel sei: Das Traditionsballett findet statt. Aber nicht auf seine traditionelle Art.