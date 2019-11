Die SPD-Fraktion im Stadtrat veranstaltet am Freitagnachmittag, 8. November, einen Rundgang zu mehreren Baustellen in der Dachauer Altstadt, darunter Schlossbergbrauerei, Rübsamen, Hörhammerbräu, Rössleranwesen, Koschadeklinik und Steinmühle. "Die Dachauer Altstadt wird gerade an vielen Stellen umfangreich, aber behutsam umgebaut. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben", schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Die Fraktion wolle nun "raus aus dem Sitzungssaal", um sich die einzelnen Projekte beziehungsweise deren Stand vor Ort genau anzusehen und sie im Gesamtzusammenhang zu betrachten. "Die Altstadt ist ein wertvolles Ensemble, das auch mit Leben gefüllt bleiben soll." Treffpunkt für den Rundgang ist um 15.30 Uhr auf dem Schrannenplatz. Mit dabei sein werden unter anderem Stadträte aus dem Bau- und Planungsausschuss und weitere Fraktionsmitglieder sowie Mitglieder des Ortsvereinsvorstands. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind ausdrücklich eingeladen.