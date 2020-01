Die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich im Landkreis Dachau besonders stark verkürzt. Im Durchschnitt sind Arbeitslose zwölf Tage weniger ohne Beschäftigung als noch vor einem Jahr. Das hat die Arbeitsagentur Freising, die auch für den Landkreis Dachau zuständig ist, mitgeteilt. Demnach verkürzt sich die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit für Empfänger des Arbeitslosengeldes aktuell auf durchschnittlich 122 Tage.

Im Landkreis hat sich jahreszeitlich bedingt im Dezember die Arbeitslosenquote von 1,6 auf 1,8 Prozent erhöht - die gleiche Quote wie im Dezember 2018. Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 177 auf 1605 Personen gestiegen. Das waren 18 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist im Dezember um elf Stellen auf 900 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 45 Arbeitsplätze weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 136 neue Stellen, 88 weniger als vor einem Jahr.

"2019 war ein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt unserer Region. In den Unternehmen gab es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Das Stellenangebot sank um nur 0,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2018", resümiert Andreas Bräutigam, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Freising. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent in der Region bestehe weiterhin Vollbeschäftigung. Die vier Landkreise des Agenturbezirks Freising, also Dachau, Freising, Ebersberg und Erding, zählen damit zu den Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in Bayern.