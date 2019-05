6. Mai 2019, 21:56 Uhr Berufsstart Abschlussprüfung für 194 Auszubildende

An diesem Dienstag beginnen für 194 Azubis im Landkreis Dachau die Abschlussprüfungen, wie die IHK für München und Oberbayern mitteilt. Peter Fink, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Dachau, wünscht dem Fachkräftenachwuchs im Namen der 273 Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen viel Erfolg. "Die Prüfung ist für unsere Azubis der wichtigste Meilenstein beim Start ins Erwerbsleben", so Fink. "Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist ein hervorragender Karrierestart. Die Betriebe im Landkreis setzen auf eigenen Fachkräftenachwuchs und bieten den Absolventen vielfältige Karriere- und Aufstiegschancen." Zuerst kommen am 7. und 8. Mai die schriftlichen Abschlussprüfungen für 163 Prüflinge in kaufmännischen und verwandten Berufen wie Kaufleute im Einzelhandel, für Büromanagement und Verkäufer. Am 14. Mai folgen die Prüfungen in technischen Berufen. 31 Absolventen stellen dann ihr Wissen unter Beweis, darunter Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Die Prüfungen finden in der Berufsschule Dachau statt. Von Juni an haben die Azubis noch mündliche oder praktische Prüfungen.