15. Juli 2019, 21:59 Uhr Bernbeuren/Dachau Tödlicher Verkehrsunfall

27-Jähriger stirbt am Unfallort, beide Mitfahrer schwer verletzt

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Dachau ist am Sonntag mit seinem Jaguar im Landkreis Weilheim-Schongau tödlich verunglückt. Zwei 28 Jahre alte Männer, die im Auto mitfuhren, wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen brachten die beiden Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Für den Fahrer indes kam jede Hilfe zu spät.

Einem Polizeisprecher zufolge fuhr der 27-Jährige mit seinem Jaguar um 20.45 Uhr auf der Kreisstraße WM 2 von Lechbruck in Richtung Bernbeuren. In einer lang gezogenen Linkskurve kurz vor der Abzweigung Echerschwang kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw. Der Fahrer wurde nach dem jetzigen Ermittlungsstand aus dem Fahrzeug geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden, der andere wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für ungefähr fünf Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden am Jaguar beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Am Unfallort war neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes auch die Freiwillige Feuerwehr Bernbeuren im Einsatz.