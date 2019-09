Artikel per E-Mail versenden

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Eschenried verletzt worden, weil eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug übersehen hat. Wie die Polizei mitteilt, war die 78-jährige Frau gegen 18 Uhr auf der Gündinger Straße unterwegs. Die Frau aus Eichenau überquerte die Münchner Straße und übersah dabei einen von rechts kommenden Wagen, der Vorfahrt hatte. Durch die Kollision erlitten die Frau und ihre 84-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer aus Dachau im anderen Fahrzeug blieb unverletzt. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr Eschenried zur Fahrbahnreinigung eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.