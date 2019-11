Ihren Spaziergang am Wochenende wird eine Olchingerin in keiner guten Erinnerung behalten. Als die 50-Jährige zu ihrem Auto zurückkehrte, das sie auf einem Feldweg zwischen Eisolzried und Priel geparkt hatte, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug aufgebrochen worden war. Die hintere linke Seitenscheibe des weißen Kleinwagens war eingeschlagen worden. Leichtsinnigerweise hatte sie ihre Handtasche mit Bargeld, Dokumenten und anderen privaten Dingen offen auf dem Rücksitz liegen gelassen. Diese wurde entwendet. Die Dachauer Polizei sucht nun Zeugen, etwa andere Spaziergänger, die Beobachtungen gemacht haben. Außerdem macht sie darauf aufmerksam, dass keine Wertsachen offen in unbeaufsichtigten Fahrzeugen gelassen werden sollen.