9. Juli 2019, 22:11 Uhr Bergkirchen Vorfahrt missachtet, zwei Personen verletzt

Ordentlich gekracht, hat es am Montagmittag auf der St. Nikolaus-Straße in Deutenhausen. Die zwei Mitfahrer eines 50-jährigen Gündingers werden sich wohl noch länger an den Unfall erinnern: Sie wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Gegen 13 Uhr kam laut Polizei eine 50-jährige Arnbacherin mit ihrem Auto an die Kreuzung Blumenstraße. Eigentlich hätte sie Vorfahrt gewähren müssen, sie missachtete jedoch das Verkehrsschild und fuhr in die Kreuzung ein. In dem Moment kam der Wagen des Gündingers - es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein beträchtlicher Schaden von rund 15 000 Euro, so die Schätzung der Polizei.