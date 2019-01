30. Januar 2019, 22:15 Uhr Bergkirchen Verrückt nach Schokolade

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt das Hoftheater Bergkirchen an diesem Donnerstag, 31. Januar, um 20 Uhr eine Zusatzvorstellung der Komödie "Ein Herz aus Schokolade oder das süße Leben des Monsieur Ledoux" von Valerie Setaire. Am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr ist dann wieder die 20er-Jahre-Revue "Nach meene Beene is' ja janz Berlin verrückt" mit Janet Bens und Herbert Müller zu sehen. Karten zu 20 Euro (Senioren 18 Euro, ermäßigt 14 Euro) gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.