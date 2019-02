18. Februar 2019, 21:44 Uhr Bergkirchen THW lädt ein zum Kinderfaschingsball

Ganz traditionell, eine Woche vor dem Faschingssonntag findet am Sonntag, 24. Februar, der große Kinderfaschingsball des Technischen Hilfswerks (THW) statt. Viele Überraschungen, eine große Verlosung und zahlreiche Spiele mit tollen Gewinnen sowie mehreren Clowns erwarten Indianer, Piraten, Cowboys, Ritter, Prinzessinnen und alle anderen kostümierten Kinder von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Gündinger THW Unterkunft, Neufeldstraße 4. Einlass für die kleinen Faschingsnarren ist um 13.30 Uhr. Natürlich gibt es auch etwas essen und zu trinken. Die Faschingsgesellschaft Feringa aus Unterföhring wird mit ihrer Kindergarde und dem Prinzenpaar an diesem Nachmittag ihr Können unter Beweis stellen. Der Eintrittspreis für Kinder und Eltern liegt, wie bereits in den vorigen Jahren, bei drei Euro pro Person. Karten können am Eingang des Balls erworben werden.