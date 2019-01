16. Januar 2019, 21:46 Uhr Bergkirchen Stargast aus Neufundland

Das Kulturprogramm der Volkshochschule Bergkirchen beginnt im neuen Jahr gleich mit einem jungen Musiker, der in seiner Heimat Kanada schon im gleichen Atemzug mit Ed Sheeran oder James Blunt genannt wird. Mit seiner Debütsingle hat LeRiche schon fast eine Million Spotify-Streams erreicht und kommt nun am Sonntag, 20. Januar, um 19 Uhr mit kleiner Band in die Alte Schule Lauterbach. Als Support spielt und singt die junge Berlinerin VØR. Tickets zu elf Euro im Vorverkauf (Abendkasse 14 Euro) gibt es bei der Volkshochschule Bergkirchen und der Avia-Tankstelle Bergkirchen.